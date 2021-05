Youri Tielemans pourrait animer le mercato estival: Liverpool serait intéressé par le profil du Diable rouge

Élu joueur de la saison à Leicester après avoir offert la FA Cup en inscrivant le but victorieux en finale contre Chelsea, Youri Tielemans pourrait bien quitter les Foxes cet été. C’est en tout cas ce qu’annonce Het Nieuwsbald qui explique que le Diable rouge serait ciblé par Liverpool, désireux de remplacer Georginio Wijnaldum, en fin de contrat chez les Reds.

Et le Diable rouge, qui a manqué la qualification pour la Ligue des champions avec Leicester lors de la dernière journée de championnat, aurait l’ambition de retrouver le plus haut niveau européen selon le quotidien néerlandophone, et pourrait donc se laisser tenter par le challenge même s’il a toujours envie de jouer pour Leicester. Outre Liverpool, Manchester United et les meilleurs clubs espagnols seraient également intéressés par l’ancien anderlechtois.