Francken met la pression sur Dedonder: «Il y a clairement une responsabilité politique dans le dossier Jürgen Conings»

Invité de Matin Première, ce mercredi matin, Theo Francken, le chef de file de la N-VA à la Chambre, n’a pas manqué de s’en prendre à Ludivine Dedonder, la ministre socialiste de la Défense, à qui il va poser plusieurs questions à partir de 11 heures à la commission Défense. « Il y a clairement une responsabilité politique de la ministre » dans le dossier Jürgen Conings, estime le nationaliste flamand.

Est-il possible que la ministre ne connaissait pas les enquêtes ouvertes à l’encontre de ce militaire fiché comme potentiellement dangereux ? « Normalement, les membres du Conseil de Sécurité belge reçoivent la liste de l’Ocam », insiste-t-il. « Je pense qu’il y a un grand problème. La ministre fait partie du conseil de sécurité. »

Theo Francken va-t-il dès lors demander la démission de Ludivine Dedonder ? « Le PS a, par le passé, souvent demandé ma démission », sourit-il. « Je ne veux pas répéter ça. Je veux rester calme et cool. Je vais laisser les enquêtes se dérouler. Pas de panique. J’ai demandé des enquêtes, je veux de la transparence à la commission. Après, on fera des conclusions. J’aimerais aussi savoir précisément quels sont les critères demandés par la ministre quand elle dit vouloir screener plus les militaires. Si elle ne répond pas, je demanderai au SGRS. Veut-elle sanctionner des militaires qui likent des publications de Theo Francken et d’autres gens de droite ? »

Est-il normal que Jürgen Conings bénéficie de tant de soutiens au sein de la population mais aussi des militaires ? Theo Francken distingue « deux catégories » de personnes. « Pour moi, il y a ceux qui veulent qu’il commette un attentat », dit-il. « C’est une petite catégorie qui pense que c’est nécessaire de renverser l’Etat. Pour eux, je n’ai aucun respect. Je ne suis pas d’accord avec eux. » Et le député d’être plus conciliant envers une deuxième catégorie de personnes qu’il estime « peut-être plus difficile à comprendre pour des francophones ». « Il y a aussi une catégorie qui trouve que c’est un symbole », développe-t-il. « Pas pour l’extrême droite, mais un symbole pour un militaire qui s’est engagé dans des opérations internationales pour la Belgique, qui a défendu notre pays et qui trouve que la Défense et les ministres n’ont pas soutenu les militaires en opération quand ils combattent le terrorisme. »