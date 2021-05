Forte hausse des factures impayées pour les petites entreprises (enquête)

Les petites et moyennes entreprises font face à une forte augmentation du nombre de factures susceptibles de ne jamais être payées, ressort-il d'un baromètre effectué auprès de 1.030 PME en Belgique et aux Pays-Bas commandé par la société de logiciels Exact et publié mercredi.