Bouchez explique pourquoi il fait un lien entre l’extrême droite et le communautarisme de gauche

Mardi, le président du MR a publié un message sur Twitter dans lequel il renvoyait l’extrême droite et le communautarisme de la gauche francophone dos à dos.

Georges-Louis Bouchez réagissait hier au tweet du recteur de l’université de Gand qui avait estimé que ce que Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, avait dit à la télévision à propos de l’affaire Jürgen Conings « n’était pas si mal ». « J’ai vu beaucoup de réactions outrées » aux propos du recteur, réagit le président du MR au micro de Bel RTL. « J’aimerais les mêmes réactions outrées quand des gens qui sont “bien-pensants”, exempts de tout reproche dans le monde francophone, battent en brèche sur la neutralité de l’Etat et le port des signes politiques ou convictionnels. »

« Le communautarisme, c’est ce qui vise à réduire un individu à un élément de sa personnalité ou de son identité : sa religion, son origine nationale. Et ça divise la société », estime-t-il. « On voit aujourd’hui Bruxelles, divisée en 15 ou 20 catégories. Et ça nie l’individu, c’est l’inverse du libéralisme. Si je les mets dos à dos, c’est parce que je suis un militant de la démocratie libérale. Et aujourd’hui, elle est menacée par l’extrême droite, par l’extrême gauche, par le communautarisme, par le populisme. »

Georges-Louis Bouchez est-il en train de faire glisser son parti de la droite vers l’extrême droite, interroge encore Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. « Non, je suis en train de faire glisser le MR vers la droite libérale, philosophique. C’est revenir aux racines, et les racines du libéralisme politique, c’est la neutralité de l’Etat, l’impartialité de ses agents, mais aussi l’apparence de cette neutralité. Je veux une expression claire et directe, ce sont des choix que j’assume totalement. »