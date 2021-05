Bois de la Cambre: la Boum 3 et la manifestation européenne pour la liberté prévue ce samedi

La Boum 3 et la manifestation européenne pour la liberté ont prévu de faire la fête ce samedi 29 mai, dans le bois de la Cambre.

Tension entre fêtards et force de l’ordre lors de «La Boum 2», le 1er mai 2021. - Photo News.

Samedi prochain, le 29 mai, le bois de la Cambre à Bruxelles sera très occupé. La Boum 3 et la manifestation européenne pour la liberté y sont prévues. Les demandes de manifestations ont été déposées, mais aucune décision n'a encore été prise quant à leur autorisation ou non, selon le cabinet du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS). De nombreux « coronasceptiques » de l'étranger devraient également y prendre part, à l’image des Néerlandais Willem Engel et Jeroen Pols, déjà annoncés comme intervenants lors de l'événement.

Enthousiasme modéré

Sur la page Facebook de l'événement de La Boum 3, l'enthousiasme semble être déjà retombé, seules quelques centaines de personnes manifestent leur intérêt. La manifestation européenne pour la liberté compte, elle, plus de 20.000 personnes intéressées. Il y a fort à parier que, comme pour La Boum 1 et 2, il y aura beaucoup d'activité et d'agitation dans le bois de la Cambre.

La police de Bruxelles sera certainement présente dans le parc, mais rien n'est encore dit sur l'approche envisagée par les autorités bruxelloises. Philippe Close a refusé les fois précédentes de fermer le parc au public. « Nous avons reçu les demandes et nous les examinons. Une communication à ce sujet suivra ultérieurement », déclare sa porte-parole Maïté Van Rampelbergh.