Bourse de Bruxelles - Manque de conviction après une ouverture en légère hausse

Le BEL 20 et ses voisins européens ont entamé la séance de mercredi en légère hausse et sans grande conviction, l'indice de référence belge reculant de 0,1% vers 11h00. Il s'inscrivait alors à 4.063 points avec 12 de ses éléments en baisse, KBC (67,04) en tête avec un recul de 1,5%.

Ageas (52,42) cédait également 0,2% tandis qu'AB InBev (62,29) et Colruyt (50,44) étaient en hausse de 0,6 et 0,1%. Solvay (109,50) et UCB (77,56) reculaient de 0,2 et 0,8%. Galapagos (59,56) perdait 0,8% alors que arGEN-X (222,10) regagnait 1,1%. Proximus (17,00) remontait de 0,3% tandis que Telenet (31,92) perdait 0,5% supplémentaire, Orange Belgium (19,14) et Bpost (11,07) s'appréciant par ailleurs de 0,9 et 0,2%. Aperam (44,40) et Umicore (50,00) étaient négatives de 0,3 et 0,1%, Elia (92,90) et Melexis (84,60) progressant de 0,4 et 0,1%, GBL (92,82) de 1,1%.

Hors indice, EVS (18,70) et Roularta (148,5) cédaient 1,9 et 1% alors que Econocom (3,27) s'appréciait de 1,2%. Van de Velde (23,90) et Ekopak (17,50) étaient positives de 1,3 et 1,4%, Picanol (77,00) perdant par contre 1,5%. Bone Therapeutics (2,61) ajoutait 5,2% aux 5,5% déjà engrangés la veille alors que MDxHealth (1,32) et Celyad (4,64) abandonnaient 4,7 et 1,9%.

L'euro s'inscrivait à 1,2237 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,2253 la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 16,40 dollars à 1.906,00 dollars et le lingot se négociait autour de 50.080 euros, en progrès de 500 euros.