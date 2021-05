Norwegian sort de la procédure de sauvegarde dans un format réduit

La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle a émergé mercredi de sa procédure de sauvegarde au prix d'une restructuration douloureuse et d'une division par trois de sa flotte.

En difficulté avant même la pandémie de Covid-19 qui a aggravé ses problèmes en paralysant le transport aérien mondial, Norwegian s'était placée sous la protection de la loi contre les faillites en Irlande, où sont implantées plusieurs de ses filiales principales, et en Norvège.

Pour sortir de l'ornière, la compagnie, lourdement endettée, a négocié avec ses créanciers et les sociétés de location d'avion une réduction comprise entre 63 et 65 milliards de couronnes (entre 6,2 et 6,4 milliards d'euros) de sa dette et de ses engagements financiers, ramenés entre 16 et 18 milliards de couronnes.

L'ex-troisième low cost européenne a aussi renoncé au long courrier, un foyer de pertes récurrentes, annulé de nombreuses commandes d'avions, sabré dans sa flotte qui passe de 156 à 51 appareils, et procédé à une nouvelle augmentation de capital de 6 milliards de couronnes.

Ce plan de restructuration ayant été approuvé par les juges norvégiens et irlandais, Norwegian peut maintenant sortir de la procédure de sauvegarde.

Elle dispose aujourd'hui de 7 milliards de couronnes de liquidités, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

La compagnie, placée en quasi-léthargie avec seulement 9 appareils en exploitation depuis décembre 2020, continue de perdre de l'argent: au premier trimestre, période où elle n'a transporté que 210.000 passagers, elle a essuyé une perte avant impôts de 1,19 milliard de couronnes contre 3,29 milliards un an plus tôt.