La situation d’Eden Hazard est préoccupante: «Aucun supporter du Real Madrid ne pense qu’il peut redevenir le crack qu’il était»

Eden Hazard (30 ans) portera-t-il encore la vareuse du Real Madrid la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr dans la péninsule ibérique, où la presse locale n’a pas hésité à se payer le Diable rouge à plusieurs reprises depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2019. Ses nombreux pépins physiques, ses prestations décevantes et la polémique après l’élimination à Chelsea ont fameusement entamé son crédit chez les Merengues. Raison pour laquelle, selon médias espagnols, le principal intéressé voudrait quitter le club et retourner chez les Blues, où il est devenu une véritable légende.

Ce mercredi, le quotidien AS faisait encore état de la volonté du Real Madrid de se séparer d’Eden Hazard, lui qui fait partie des joueurs-phares du vestiaire et, donc, des salaires les plus importants. Le Belge ainsi que Gareth Bale seraient en effet priés de s’en aller, alors que le Real Madrid souhaite faire des économies dans le but d’attirer éventuellement Kylian Mbappé et Erling Haaland. Nul doute que le mercato estival de la Casa Blanca sera animé… en partie avec le dossier Eden Hazard.

La presse espagnole, elle, est convaincue : Eden Hazard ne restera pas. C’est d’ailleurs ce qu’a écrit Tomas Roncero, le rédacteur en chef de la section Real Madrid du quotidien AS. « Après deux saisons au Real Madrid, il n’y a plus un seul supporter merengue qui croit qu’Eden Hazard peut redevenir ici le crack qu’il était à Chelsea. Au moins, Gareth Bale, lui, a été le héros du Real Madrid à Mestalla et à Kiev. Eden Hazard, si c’est ton souhait, ne reviens pas au Real. » Une opinion qui a le mérite d’être claire et tranchée…