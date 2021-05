Les Diables rouges recevront une dose du vaccin Pfizer avant l’Euro

«D’ailleurs, la première dose d’un vaccin n’offre qu’une protection partielle. La protection optimale n’est obtenue qu’après une deuxième dose. C’est notamment le cas pour les variantes du virus», a déclaré M. Van Gucht.

Des recherches britanniques récentes montrent que les vaccins Pfizer/BioNTech et AstraZeneca offrent une excellente protection contre les variantes du virus après une deuxième dose. Après une première dose, la protection n’est que partielle, qui est nettement moins bonne pour le variant indienn. Après deux doses, les deux vaccins assurent une protection de 80 à 90 % contre les pires formes de la maladie.

La semaine dernière encore, les ministres de la Santé réunis en Conférence interministérielle (CIM) Santé publique avaient décidé que les Diables Rouges recevraient leur vaccin avant le début de l’Euro. L’URBSFA insistait depuis un certain temps pour que les joueurs de l’équipe nationale soient vaccinés avant le début du championnat d’Europe des nations qui débute le 11 juin. Le Premier ministre Alexander De Croo a soutenu ce plaidoyer et le feu vert a finalement été donné.

L’objectif est que les 26 joueurs sélectionné, les 11 joueurs de réserve et les 14 membres du staff reçoivent leur vaccin contre le coronavirus avant le début de la compétition. La vaccination elle-même serait effectuée de manière centralisée dans un centre de vaccination. Le vaccin de Johnson & Johnson a été présenté comme un vaccin possible, car avec lui, une seule injection suffit. L’incertitude concernant la livraison de ce vaccin et l’introduction provisoire d’une limite d’âge pour l’utilisation du vaccin uniquement pour les personnes de plus de 41 ans éliminent toutefois cette option. Les Diables Rouges recevront donc cleui produit par Pfizer : une première injection avant le début du championnat européen, une seconde après le tournoi.

Toutefois, il faudra attendre trois semaines avant que la première injection n’offre une protection suffisante. Le Centre de crise et l’institut de santé Sciensano ont donc précédemment invité les citoyens à faire preuve de prudence dans les premières semaines suivant l’administration d’une première dose de vaccin. «Le corps a besoin de temps pour mettre en place des mécanismes de défense, et pendant ces trois premières semaines, c’est comme si vous n’aviez pas encore été vacciné», a déclaré mardi le virologue Steven Van Gucht.