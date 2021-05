Les éloges de Pascal Struijk envers Kevin De Bruyne: «Il est le meilleur milieu de terrain au monde»

Kevin De Bruyne ne cesse de briller avec Manchester City. Alors qu’il se prépare à disputer la finale de la Ligue des champions samedi face à Chelsea, le Belge semble être en forme, lu qui a été l’auteur d’un but et d’une passe décisive le week-end dernier contre Everton (5-0).

Pascal Struijk, le défenseur de Leeds qui a commencé les démarches de naturalisation pour devenir Belge, a croisé la route du joueur des Skyblues cette saison. Et le Batave s’est dit impressionné par les performances de Kevin De Bruyne.

« Les choses qu’il fait avec Manchester City et toutes les occasions qu’il crée – ce n’est pas toujours un assist ou un but – mais on a l’impression qu’il est toujours impliqué dans les attaques de son équipe », indique Pascal Struijk au micro d’Eleven Sports. « Mais aussi grâce à son leadership : quand il n’est pas là, vous pouvez voir qu’il leur manque. Je pense qu’il est en ce moment le meilleur milieu de terrain au monde. Pep Guardiola a dit ça, l’autre jour, à propos de joueurs comme Neymar ou Mbappé : ‘on ne peut pas s’y préparer, la seule chose que l’on peut faire, c’est d’essayer de l’empêcher, mais ce n’est pas toujours possible’. »