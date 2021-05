Kellog Company investit 30 millions dans une usine Pringles à Malines

Le fabricant de produits alimentaires Kellog va investir 30 millions d'euros au cours des deux prochaines années pour rendre son usine Pringles de Malines plus durable et plus efficace. Cette annonce a été faite à l'occasion du 25e anniversaire du site industriel. Le gouvernement flamand ajoute un autre million d'euros en soutien gouvernemental stratégique.

Par Belga