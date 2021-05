Amazon va racheter le studio MGM pour près de 9 milliards de dollars

Amazon va racheter le célèbre studio hollywoodien MGM, derrière la franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars, a annoncé mercredi le géant américain du commerce en ligne qui va ainsi mettre la main sur un vaste catalogue pour poursuivre ses ambitions en matière de streaming.

Les deux parties ont « conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Amazon acquerra MGM pour un prix d’achat de 8,45 milliards de dollars », a indiqué Amazon.

« Près d’un siècle d’histoire cinématographique »

Il s’agit de la deuxième acquisition la plus chère de l’histoire d’Amazon après le rachat des supermarchés américains Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017.

« MGM a près d’un siècle d’histoire cinématographique et complète le travail d’Amazon Studios, qui s’est principalement concentré sur la production de programmes d’émissions de télévision », a-t-il ajouté.

« La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle du catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM », a commenté Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon Studios.

Pour autant, Amazon assure qu’il aidera « à préserver l’héritage et le catalogue de films de MGM, et offrira aux clients un meilleur accès à ces œuvres existantes ».

Conséquence de la crise ?

A l’image de nombreux studios de cinémas américains, MGM a beaucoup souffert de la pandémie de covid et de la fermeture prolongée des salles de cinéma à travers le monde.

Initialement attendu en salles en mars 2020, le dernier opus de James Bond, « No Time To Die » (« Mourir peut attendre »), a ainsi vu sa sortie repoussée plusieurs fois et devrait finalement être projeté en salles à partir du 30 septembre.

L’accord renforce Amazon Prime Video, qui est en concurrence avec Netflix et d’autres sur un marché en évolution rapide, avec quelque 4.000 films, dont la franchise James Bond, et 17.000 émissions de télévision.

Amazon comptait de son côté mi-avril plus de 200 millions d’utilisateurs de son service prime, qui donne accès à des livraisons gratuites et rapides et à sa plateforme de streaming.