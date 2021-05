Stib: le M(étro)7 est annoncé sur les lignes 1 et 5 dès cet été (vidéo)

C’est du côté d’Erasme, à Anderlecht, que le M7 a embarqué ses premiers voyageurs, ce mercredi. À bord, la presse à laquelle la direction de la Stib et la ministre de la Mobilité sont venues présenter le tout nouvel engin appelé à circuler sur les lignes 1 et 5 dès cet été. Au rayon look, la rame a été dessinée par le bureau anversois Yello Window, les couleurs, elles, ayant été laissées au choix des Bruxellois qui ont opté pour le brun, le noir et le gris. À l’intérieur, on retrouve un petit clin d’œil à l’architecte Horta sur les mains courantes alliant dans leur forme l’arrondi et l’effilé. Plus de bouton pour actionner les portes surmontées de LED de couleur rouge et verte, celles-ci s’ouvrent et se ferment automatiquement.

« Ce n’est pas juste une question de goût mais aussi de modernité et d’efficacité, a souligné la ministre Elke Van den Brandt (Groen). Cette nouvelle rame nous permettra de transporter plus de monde et c’est très important car nous avons besoin d’augmenter la capacité et la fréquence de nos métros ». En termes de chiffres, l’offre sera élargie de 8.000 places par heure et ce dans chaque sens. Un pic annoncé fin 2022 lorsque tous les véhicules auront été livrés.

Rouler en automatique

« C’est un événement exceptionnel, a pointé pour sa part Brieuc de Meeûs, le patron de la Stib. La dernière fois date de 2008. Ces rames de métro vont nous permettre à terme de rouler en automatique, ce nouveau système va permettre d’augmenter les fréquences et donc l’offre sur les lignes actuelles ». Le M7 sera aussi de la partie sur la future ligne de métro Nord. « C’est la concrétisation de toutes les ambitions métro de la Région bruxelloise pour les 15 prochaines années ». Dans un premier temps, ce nouveau système pilotera la rame, « le chauffeur n’ayant plus qu’à superviser le train et ouvrir et fermer les portes ». A plus long terme, il sera même possible de passer à l’automatisation complète et donc sans chauffeur, qui implique toutefois l’installation de façade de quais. Trois de ces équipements seront installés dans les stations jouxtant Erasme. En guise de test. « Pour voir si cela fonctionne bien ».

Les rames remplacées par le M7 seront, elles, injectées sur les lignes 2 et 6 dans l’objectif de faire passer le temps d’attente de 3 à 2 minutes 30.