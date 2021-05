L’ancien standardman Orlando Sa met un terme à sa carrière : «J’espère que je laisserai un sentiment de nostalgie»

Orlando Sa a choisi de renoncer à poursuivre sa carrière professionnelle ce mercredi 26 mai, le jour de son anniversaire. Le Portugais a pris cette décision après une nouvelle blessure qui compromet la bonne continuation de sa carrière. « Cette nouvelle blessure m’empêche de donner le maximum et d’exercer le métier que j’aime au plus haut niveau. », a écrit l’ancien standardman sur ses réseaux sociaux.

Orlando Sa s’est notament souvenu des buts marqués durant sa carrière. « Je ne peux pas dire à quel point ils m’ont rendu heureux et comment ce bonheur était réfléchi sur les visages de mes fans. J’espère que je laisserai un sentiment de nostalgie et de reconnaissance partout où j’ai été. »

Orlando Sa défendait cette saison les couleurs de Malaga avec qui il a joué 21 matches en D2 espagnole. Après des expériences au Portugal (Braga, Porto), en Angleterre (Fulham, Reading) ou encore en Israël et à Chypre, le Portugais avait débarqué au Standard en 2016. Auteur de 17 buts en Pro League pour sa première saison en Belgique, Sa avait fini par quitter le Standard pour la Chine au bout d’un an et demi. De retour à Liège lors de la saison 2018-2019, Sa jouera encore quelques matches pour le Standard pour atteindre les 88 rencontres sous le maillot des Rouches avec un bilan de 32 buts et 4 assists.