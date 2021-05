Bourse de Bruxelles - Wall Street n'a guère inspiré les places européennes

En timide hausse mercredi à l'ouverture comme les places européennes, Wall Street ne devaient guère inspirer celles-ci qui devaient terminer partagées et peu modifiées. Le BEL 20 concédait finalement 0,13 pc à 4.061,90 points avec 12 de ses éléments en baisse. arGEN-X (224,70) se distinguait en regagnant 2,32 pc en compagnie de GBL (92,98) qui progressait de 1,24 pc. Galapagos (60,09) était positive de 0,12 pc alors que Solvay (109,30) et UCB (76,84) reculaient de 0,36 et 1,69 pc. KBC (67,24) et Ageas (52,40) avaient ramené leurs pertes à 1,18 et 0,23 pc, AB InBev (62,12) confirmant un gain de 0,34 pc alors que Colruyt (50,10) avait viré de 0,56 pc à la baisse.