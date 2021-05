Le Sporting de Charleroi dévoile le staff qui entourera Edward Still la saison prochaine

« Notre nouveau coach, Edward Still, a composé son staff. Et il compte quelques nouvelles têtes, mais aussi de nouveaux postes », a annoncé le Sporting.

En plus d’Edward Still, ce sont donc deux nouvelles têtes qui intègrent le staff zébré en vue de la saison prochaine. Le frère du nouveau coach, Nicolas, arrive en provenance de l’Antwerp en tant qu’analyste vidéo et sera donc amené à travailler en duo avec Damien Januel, qui était déjà au club.

Un poste d’analyste des données a également été créé et c’est Baptiste Henry qui l’occupera, lui qui a notamment travaillé à Southampton.

Pour le reste, Frank Defays, pour qui les premiers échanges avec le nouveau coach se sont très bien passés, Samba Diawara, Philippe Simonin, Cédric Berthelin et Mario Notaro conservent respectivement leurs rôles de T2, T3, préparateur physique, entraîneur des gardiens et conseiller sportif.

Voici la constitution du staff carolo telle que communiquée par le RCSC :

« Notre nouvel entraineur, Edward Still, a passé ses premiers jours de travail à élaborer son staff, dont voici la composition ;

T2 – Frank Defays

Après avoir longtemps été le capitaine des Zèbres en tant que joueur, Frank Defays est revenu au club à l’été 2019 pour endosser le costume de T2. Il poursuivra dans ce rôle sous Edward Still.

T3 – Samba Diawara

Débarqué au Sporting de Charleroi en janvier 2018 en provenance de l’Union Saint-Gilloise, Samba Diawara va, la saison prochaine, évoluer dans ses fonctions. Ainsi, il ne sera désormais plus l’entraineur principal des U21, mais de deviendra le Manager de la post-formation du club. Dans ce tout nouveau rôle, il sera chargé d’accompagner, sous tous les aspects, les meilleurs élites vers le noyau A. L’objectif est, à court terme, d’augmenter l’encrage des jeunes formés au club au sein du noyau professionnel.

Préparateur physique – Philippe Simonin

Philippe Simonin, qui en est à son deuxième passage au Sporting de Charleroi, poursuivra sa mission spécifique de préparation physique collective et individuelle auprès du noyau Carolo lors de la saison à venir.

Entraineur des gardiens – Cédric Berthelin

Arrivé au Sporting à l’été 2019 en provenance du KV Courtrai, Cédric poursuivra, lui aussi, sa mission en compagnie de nos gardiens.

Analyste vidéo – Nicolas Still

Frère de notre nouvel entraineur, Nicolas Still endossera le rôle de responsable de la cellule analyse au Sporting de Charleroi. Il mettra aux service des Zèbres les compétences acquises, notamment, au R Antwerp FC, où il officiait sous les ordres de Franky Vercauteren, cette saison. Il assistera également le staff dans certaines missions sur le terrain.

Analyste vidéo – Damien Januel

Pour sa troisième saison complète au Sporting de Charleroi, Damien Januel verra donc en Nicolas Still un soutien dans son travail quotidien, afin d’approfondir le travail tactique vidéo collectif et individualisé.

Data analyst – Baptiste Henry

Originaire de Chastre, Baptiste Henry est ingénieur de gestion de formation. Passé par le monde pharmaceutique, il a ensuite suivi une formation en Angleterre, qui lui a ouvert les portes du Southampton FC dans le rôle de Data analyst, la saison dernière. Au Sporting de Charleroi, sa mission sera de créer et ensuite de gérer la plateforme Data Performance imaginée par Mehdi Bayat dans le cadre de la modernisation du travail du staff.

Conseiller sportif – Mario Notaro

Redéfini dans un rôle de « sage » à l’aube de la saison 19/20, Mario Notaro poursuivra sa mission avec le nouvel entraineur. A 71 ans, Mario prolonge donc l’aventure zébrée une saison de plus dans un rôle de consultant sportif du club. »