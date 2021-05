Romelu Lukaku réagit au départ d’Antonio Conte: «Tu as fait de moi le footballeur que je suis»

Réclamé à grande voix par Conte, Romelu Lukaku est devenu en peu de temps le pion fondamental du coach italien. Auteur de 64 buts en 95 matches sous le maillot des Nerazzurri, Lukaku joue le meilleur football de sa carrière depuis qu’il est arrivé en Italie. Des performances qu’il doit aussi à Conte. Il l’a don remercié dans un message touchant.

« Nous nous sommes parlés pour la première fois en 2014 et nous avons noué un lien depuis lors. Nous avons eu plusieurs opportunités de travailler ensemble mais seul Dieu sait pourquoi ce n’est pas arrivé avant. Tu est arrivé au bon moment et tu as vraiment changé le footballeur que je suis. Tu m’as rendu plus fort mentalement et en plus, nous avons gagné ensemble. Gagner, c’est tout ce qui compte pour toi et je suis heureux de t’avoir eu comme coach. Je vais suivre les principes que tu m’as transmis pour le reste de ma carrière (préparation phsysique et mentale, la mentalité gagnante,...). Ce fut un plaisir de jouer pour toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Je te dois beaucoup. »