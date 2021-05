Sammy Mahdi sur l’affaire Conings: «Aujourd’hui qui est l’imam de l’extrême droite ? Le Vlaams Belang»

Sammy Mahdi était l’invité de QR sur la RTBF mercredi soir. Alors que l’on reste sans nouvelles de Jürgen Conings, militaire radicalisé qui a pris la fuite avec des armes de la Défense, le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration (CD&V) pointe la responsabilité de l’extrême droite flamande dans la radicalisation de nombreux jeunes.

« Quand nous avons connu la période extrémiste islamiste, on a souvent demandé aux imams de réagir et de préciser que ce n’est pas par la haine et la violence qu’on avance », rappelle-t-il. « Aujourd’hui qui est l’imam de l’extrême droite ? C’est le Vlaams Belang. Et j’aurais espéré qu’il prenne son rôle en disant "écoutez si vous avez des idées qui sont proches des nôtres, j’espère que vous n’irez jamais aux actes parce qu’on dénonce à tout prix quelqu’un comme Jürgen Conings." »

« Une jeune génération qui se radicalise de plus en plus »

Pour l’adjoint à la ministre de l’Intérieur, « il faut réfléchir à la manière dont on veut atteindre les gens. Si on ne le fait pas avec des adolescents, on va perdre une jeune génération qui se radicalise de plus en plus. »

