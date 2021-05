Plus de 1.700 suicides en Belgique par an

Le suicide est la première cause de décès chez les 15-44 ans.

En 2018, derniers chiffres disponibles, 1.782 Belges ont décidé de se donner la mort, soit près de cinq par jour, dévoilent l’ASBL «Un pass dans l’impasse» et son centre de référence de prévention du suicide en Wallonie jeudi. Le suicide est la première cause de décès chez les 15-44 ans.

Tous âges confondus, les hommes sont plus nombreux à choisir de mettre fin à leurs jours (1.277 pour 505 femmes en 2018). Parmi l’ensemble des décès volontaires, 686 ont été recensés en Wallonie, contre 612 l’année précédente.

Comme en 2017, le suicide reste la première cause de décès chez les 15-24 ans. Et c’est également le cas pour les 25-44 ans sur l’année 2018. «Avec de telles données et en comparaison avec la moyenne des autres pays européens, la Belgique fait partie des pires pays européens en matière de suicide», déplore l’ASBL.

«Un pass dans l’impasse» émet diverses recommandations à destination de la population sur le site www.info-suicide.be.