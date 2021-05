La valse des entraîneurs se poursuit: duel Juventus – Real Madrid pour Massimiliano Allegri, l’Inter cherche un successeur à Antonio Conte

La tendance se poursuit avec la confirmation officielle de la séparation entre Zinédine Zidane et le Real Madrid, et la valse des entraîneurs qui fait de plus en plus la une de l’actualité dans le monde du football, tout particulièrement en Italie. Alors qu’Antonio Conte a officiellement quitté l’Inter Milan ce mercredi, c’est désormais Zidane qui a quitté le Real Madrid, comme l’a annoncé le club espagnol. Dans le même temps, la Juventus semble vouloir trouver un remplaçant à Andrea Pirlo, qui a connu une première saison très compliquée dans le Piémont. Tout des mouvements, qui pourraient bien être liés entre eux.

Qui sera le successeur de Zinédine Zidane au Real Madrid ? C’est désormais la question que tout le monde se pose. As annonçait ce jeudi matin que la piste prioritaire du club merengue n’était autre que Massimiliano Allegri. Une information aussitôt démentie par la Gazzetta dello Sport, qui explique que l’Italien aurait signifié à Florentino Pérez qu’il ne pouvait plus attendre, et qu’il hésiterait désormais entre… la Juventus et l’Inter Milan. Il semblerait, selon la presse espagnole, que Raul, entraîneur de la Castilla, soit le plan B des Madrilènes, mais le nom d’Antonio Conte est également cité.

Une bataille intense autour de Massimiliano Allegri

À la Juventus, un retour de Massimiliano Allegri est aussi évoqué avec insistance pour prendre la succession de Pirlo, qui ne fait plus l’unanimité. Pour la presse italienne, il ne resterait que quelques détails pour officialiser le retour du coach toscan sur le banc de la Veille Dame. Mais on le sait, dans le football, tout peut aller très vite et on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Alors, en cas de départ d’Allegri vers le Real Madrid ou l’Inter Milan, tous deux intéressés, Zinédine Zidane deviendrait la cible prioritaire de la Juve. Selon la Gazzetta dello Sport, le technicien français serait dans les petits papiers de son ancien club. Le quotidien italien ajoute que Zizou dispose désormais de trois options devant lui : la Juventus, l’équipe de France, ou une année sabbatique.

Se pose alors la question de l’Inter Milan, orphelin d’Antonio Conte depuis ce mercredi. Comme expliqué, les champions d’Italie auraient fait du très demandé Massimiliano Allegri l’une de leur cible prioritaire, même si le dossier semble de plus en plus compliqué. Mais que se passera-t-il si ce dernier opte finalement pour la Juventus ou le Real Madrid ? Annoncé comme solution alternative, le nom de Simone Inzaghi, actuel entraîneur de la Lazio mais dont le contrat se termine en juin 2021, fait également les gros titres en Lombardie. Cependant, selon le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport, Inzaghi serait parti pour prolonger dans le club romain.

Il paraît pour le moment bien difficile de prédire dans quels clubs finiront Massimiliano Allegri, Zinédine Zidane ou Antonio Conte, mais une chose semble certaine : tous les mouvements de cette incroyable valse des entraîneurs semblent liés, et une première signature pourrait bien débloquer la situation.