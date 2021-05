Roberto Martinez donne des nouvelles d’Eden Hazard: «Il va mieux, mais pas au point de dire qu’il va bien»

À un petit peu plus de deux semaines du coup d’envoi de l’Euro 2020, le doute est toujours présent concernant Eden Hazard. En difficulté entre les blessures et le manque de temps de jeu depuis son arrivée au Real Madrid, le capitaine des Diables rouges suscite toujours autant d’interrogations quant à son état de forme, d’autant plus qu’il était absent du dernier match de la saison des Madrilènes.

Interrogé dans un entretien accordé au média espagnol Cuatres, Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouge, s’est confié sur le niveau de forme actuel d’Hazard.

« Depuis mars, il va mieux, mais pas non plus au point de dire qu’il va bien. Il travaille très dur pour retrouver sa forme. Ce qui lui est arrivé à Madrid est très atypique, il ne va pas abandonner. Il a également passé presque un an et demi sans jouer pour l’équipe nationale, pas seulement pour le club », a déclaré l’Espagnol, qui a ensuite déclaré qu’il voyait l’Angleterre comme favori de la compétition. « Jouer six matchs à Wembley est un avantage », a-t-il justifié.