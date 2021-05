Le Real Madrid annonce officiellement le départ de Zinédine Zidane

Le Real Madrid a confirmé jeudi le départ de son entraîneur Zinédine Zidane. L’entraîneur français quitte le club madrilène où il était revenu en 2019 après un premier passage entre 2016 et 2018.

Zidane, 48 ans, avait débuté à la tête de l’équipe première du Real Madrid en janvier 2016 après avoir entraîné l’équipe B du club. Jusqu’au terme de la saison 2017-2018, le Français permet au club de remporter trois Ligue des Champions consécutives et un titre de champion d’Espagne.

Après son départ en mai 2018, ’Zizou’ revient au Real Madrid en mars 2019 et a permis aux Merengues de remporter un nouveau titre de champion d’Espagne la saison dernière. Cette saison, le Real a terminé sa saison sans trophée après une deuxième place en championnat derrière l’Atlético Madrid, une élimination en 16es de finale de la Coupe d’Espagne contre Alcoyano (D3) et une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre Chelsea.

« Zidane est l’un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu’il a été en tant qu’entraîneur et joueur pour notre club », a écrit le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard dans son communiqué. « Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui témoigner notre gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce qu’il représente pour le Real Madrid. »