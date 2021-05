Coronavirus - Les entreprises flamandes manquent de bras

Alors que l'activité économique redémarre, les entreprises flamandes souhaitent embaucher, mais elles peinent à trouver du personnel adéquat. C'est ce qui ressort d'une enquête de la fédération patronale Voka auprès de 600 entreprises du nord du pays. L'organisation appelle les gouvernements à mettre en œuvre une politique d'activation et à réformer le marché du travail.

Pour plus de la moitié des entreprises sondées, l'impact de la crise sanitaire sera derrière elles avant la fin de l'année. Mais deux tiers des employeurs qui souhaitent recruter du personnel peinent encore plus que d'habitude à trouver des candidats. Un phénomène exacerbé pour les grandes entreprises (plus de 250 travailleurs). Ce manque de personnel pourrait se répercuter sur le chiffre d'affaires des entreprises et freiner leur croissance, craignent-elles.

Le Voka demande à la Flandre de continuer à investir dans la formation et de miser sur un "jobbonus", une allocation à verser aux plus bas salaires. Au niveau fédéral, l'organisation plaide pour l'assouplissement des statuts de travailleurs, du temps de travail et des congés, et demande des efforts pour réintégrer les malades de longue durée dans le marché de l'emploi.