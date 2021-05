Crise ou pas crise, Edebex poursuit sa croissance

La fintech belge Edebex, qui a développé une plateforme de vente de factures en ligne, a poursuivi sa croissance ces derniers mois, malgré la crise du coronavirus et ses effets contrastés sur son activité. Elle pourrait même renouer cette année avec une croissance à trois chiffres et s'apprête à engager jusqu'à une dizaine de personnes en 2021, a-t-elle annoncé jeudi.

Fondée en 2013, Edebex a développé une plateforme de marché en ligne permettant à des entreprises de vendre à des investisseurs, avec une décote, des factures encore non échues. Ces factures bénéficient d'une garantie d'un assureur-crédit, par exemple le géant du secteur Euler Hermes.

Si l'éclatement de la crise du coronavirus, l'année dernière, a vu dans un premier temps un bond du nombre d'entreprises désireuses de céder des factures sur la plateforme d'Edebex et de faire ainsi rentrer des liquidités bienvenues, la suite des évènements a été toute autre. "Avec le ralentissement de l'économie réelle, il y a eu moins de factures. Le secteur de l'assurance-crédit a également coupé fortement dans ses limites de crédit. Et les gouvernements sont venus en aide aux entreprises", se souvient David Van der Looven, co-fondateur de la Fintech. "Cela a entraîné une baisse de 30% de volume sur nos clients classiques, les TPE et PME."

Mais Edebex, qui avait lancé l'an dernier, en vain, un appel aux gouvernements fédéral et régionaux pour qu'ils mettent en place une garantie publique sur les factures vendues sur sa plateforme, est parvenue à diversifier son offre de services. Grâce à la mise en place d'une nouvelle plateforme, permettant des gains d'efficacité, la fintech a pu se tourner vers des sociétés de plus grande taille (aux chiffres d'affaires compris entre 5 et 100 millions d'euros) que sa clientèle classique. "Comme d'habitude, on s'est débrouillé en cherchant des solutions innovantes", résume David Van der Looven.

Résultat: Edebex affiche une croissance de 10% en 2020 et a entamé 2021 sur les chapeaux de roue, avec à la mi-mai-2021 un total cumulé de factures vendues d'une valeur de près de 660 millions d'euros (+40%). "Je m'attends, si cela continue de la sorte, à ce que nous atteignions une croissance à trois chiffres", poursuit David Van der Looven, qui ne craint pas la fin, à terme, des mesures de soutien gouvernementales aux entreprises. En effet, l'arrêt des aides pourrait pousser à nouveau des TPE et PME à revenir en plus grand nombre sur la plateforme Edebex pour y vendre des créances...

Edebex est désormais à la recherche de nouveaux investisseurs, c'est-à-dire d'entreprises désireuses de consacrer leurs liquidités excédentaires au rachat de factures qui dépassent de plus en plus souvent les 500.000 euros. La fintech bruxelloise prévoit également d'engager cinq à 10 nouveaux collaborateurs au cours des six mois à venir, afin d'accompagner une croissance que rien ne semble arrêter.