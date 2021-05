Affaire Jürgen Conings: le parquet «espère pouvoir retrouver» le fugitif «aujourd’hui»

La police et l’armée fouillent depuis jeudi matin trois nouvelles zones délimitées au nord du Boslaan, dans le parc naturel des Hoge Kempen (Haute Campine), dans le Limbourg, dans l’espoir de retrouver le militaire en fuite, Jürgen Conings, connu pour ses sympathies avec l’extrême droite. Il n’y a pour l’heure aucune indication que la personne recherchée est décédée, a souligné le parquet fédéral. « On espère pouvoir le retrouver ici aujourd’hui mais il est évident (…) que l’on reste attentif à toutes les pistes. On n’est pas loin des Pays-Bas et de l’Allemagne, ce sont des pistes envisagées également. »

Les forces de l’ordre recherchent depuis plus d’une semaine Jürgen Conings, un militaire de 46 ans répertorié comme « extrémiste potentiellement violent » par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam). Le fugitif armé avait menacé de s’en prendre aux structures de l’État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst.

Trois nouvelles zones

Les fouilles se concentrent sur la région du parc national des Hoge Kempen. Trois nouvelles zones ont été délimitées, qui n’ont pas encore été scrutées au peigne fin. « Certaines parties ont déjà été fouillées », a toutefois signalé le parquet fédéral. Environ 300 membres de l’armée et 100 policières et policiers sont actuellement déployés pour mettre la main sur Jürgen Conings. Les recherches se déroulent également avec l’aide de chiens, des forces spéciales, de la police judiciaire fédérale et du laboratoire.

L’opération diffère de celle menée la semaine dernière, où « une fouille approfondie de la région avait été effectuée. Cette fois, les recherches sont plus ciblées », a expliqué le parquet fédéral. La zone ciblée a notamment été déterminée avec l’aide de la cellule de recherche des personnes disparues et l’agence flamande de l’environnement Natuur en Bos.

Rien n’indique que Jürgen Conings serait décédé, a ajouté le parquet. « Nous ne cherchons pas une personne décédée mais un militaire disparu. Nous supposons qu’il est toujours en vie », a-t-il conclu.