Coronavirus: on est passé sous les 500 lits de soins intensifs occupés

Selon le premier comptage officiel, il ne reste « que » 491 patients covid dans les services de réanimation. Ce qui permet d’envisager le déconfinement du 9 juin avec un peu plus de sérénité.

C’est la bonne nouvelle du jour. Selon le premier comptage (les hôpitaux belges doivent transmettre leurs chiffres chaque jour avant midi), il y a désormais moins de 500 patients atteints du covid dans les services de soins intensifs belges. Ils ne seraient plus « que » 491, selon ce premier bilan (contre 508 la veille).

C’est plus qu’un cap symbolique qui est franchi : ce seuil de 500 lits était également l’objectif fixé par les différents gouvernements pour rendre possible le large déconfinement programmé le 9 juin prochain.

Quelques nuances tout de même. Primo, le chiffre définitif ne sera connu que ce soir, et publié dans le rapport officiel de Sciensano demain matin. Mais d’ordinaire, il ne varie pas (ou très peu) dans l’intervalle.

Secundo, les chiffres actuels restent toujours plus élevés que lors du déconfinement de l’an dernier. Pour mémoire, le 27 mai 2020, il n’y avait plus que 209 patients covid aux soins intensifs. Mais dans les deux cas, la tendance est très positive et les chiffres fondent de jour en jour.

Enfin, notons que 500 lits correspondent à 25 % de l’occupation des lits de soins intensifs belges (environ 2.000 lits au total). Autrement dit, un quart des lits disponibles sont toujours occupés par des patients covid. On est évidemment très loin du pic de la deuxième vague (1.474 lits covid en simultané). Mais pour être totalement à l’aise, les hôpitaux espèrent limiter l’aile covid à 15 % des places disponibles, soit 300. Là, on n’y est pas encore. Mais on s’en approche. « Maintenant, espérons que la tendance se poursuive pour pouvoir reprendre tous les soins réguliers aux patients, mais aussi pour donner un peu de répit aux travailleurs de la santé », a tweeté le Commissaire corona Pedro Facon.