Météo: bientôt, le retour du soleil

La nébulosité sera variable jeudi après-midi et accompagnée de quelques averses sur la moitié sud du pays, indique l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le soleil brillera davantage sur la partie nord du pays, tandis que le sud profitera d’éclaircies vers la fin de la journée. Les maxima se situeront entre 12ºC en Hautes Fagnes et localement 17ºC dans le Hainaut. Le vent sera généralement modéré.

Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme et sec, agrémenté de passages nuageux et de quelques éclaircies. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 14ºC en Hautes Fagnes à 18 ou 19ºC sur le centre du pays. Le vent sera faible à modéré.

Samedi, des nuages et éclaircies se partageront le ciel. Le temps restera généralement sec, mais une petite averse isolée ne sera cependant pas exclue. Les maxima varieront de 14 à 16ºC en Ardenne et le long du littoral, et de 17 à 20ºC dans les autres régions. Le vent sera de nouveau faible à modéré.