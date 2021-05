Pierre Mottet nouveau président de l'Union wallonne des entreprises

Pierre Mottet a été nommé à la présidence de l'Union wallonne des entreprises (UWE) annonce jeudi l'organisation patronale. Le passage de témoin se déroulera lors de la prochaine AG, à la mi-septembre, date à laquelle l'actuel président Jacques Crahay achèvera son mandat de trois ans.

Né en 1961, ingénieur commercial de l'Institut d'Administration et de Gestion de l'UCLouvain (devenu Louvain School of Management), Pierre Mottet préside depuis 2013 le conseil d'administration d'IBA (Ion Beam Applications), société implantée à Louvain-la-Neuve, côtée en Bourse et spécialisée dans les solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer.

Il a également mis son expertise au service d'autres entreprises et de sa région, précise l'UWE. "Président du CA de Telemis (software médical) et de Xylergy (énergie renouvelable), il était jusqu'à il y a peu encore l'administrateur délégué d'Invest.BW (ex Nivelinvest) et en est toujours administrateur".

Pierre Mottet est par ailleurs impliqué dans les organisations sectorielles ou multi-sectorielles représentant les entreprises wallonnes, que ce soit en tant qu'administrateur ou vice-président de l'UWE, président d'Agoria Wallonie et vice-président d'Agoria ou encore premier président du pôle de compétitivité wallon Mecatech.

"Je suis particulièrement enthousiaste que Pierre prenne le relais de la présidence. Il a notamment été à l'origine de plusieurs start-up et fonds de soutien aux entrepreneurs, dont le fond Sense au sein de la Fondation pour les Générations futures. Nous avons donc choisi une icône de l'entreprenariat wallon!", a commenté Jacques Crahay.