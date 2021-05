Jonas De Roeck, ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht, est le nouvel entraîneur de Westerlo

L’ex-Genk a signé à Manchester City en 2015. Ses 24 ans et les 75 millions € versés à l’époque à Wolfsburg impliquaient que City croyait fermement en lui. Inspiré et adoubé par Guardiola, sur le banc l’année suivante, le Belge a fait mieux encore: il est entré dans l’histoire du club, devenant, entre mille autres choses, son premier joueur nanti du titre de meilleur joueur de Premier League (2020). Devenant, entre mille et une autres choses, un joueur total dans un football total. Une équipe, un joueur dans la plénitude de leur art.