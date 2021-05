Trains avec réservation: les bourgmestres de la Côte enthousiastes

Les bourgmestres d’Ostende et de Blankenberge se disent satisfaits du système de réservation que la SNCB veut tester pour les trains en provenance et à destination de la Côte, dans une réaction à Belga jeudi. Ils plaident depuis un certain temps pour une meilleure répartition et organisation du flux de passagers à destination et en provenance du littoral.

Ostende et Blankenberge sont traditionnellement les villes côtières les plus populaires auprès des voyageurs du rail. L’été dernier, l’afflux massif de touristes a causé des problèmes à plusieurs reprises. Les bourgmestres Bart Tommelein et Daphné Dumery ont régulièrement plaidé pour des solutions depuis le début de la crise sanitaire, car la situation était souvent limite.

Un système de réservation

Près d’un an plus tard, la SNCB introduit un système de trains directs avec réservation à destination et en provenance de la Côte pendant les vacances d’été. Ces trains viendront s’ajouter à l’offre habituelle. Un projet pilote sera mis en place le premier week-end de juin pour tester le système. Les bourgmestres de la Côte se disent déjà satisfaits du projet.

« Je suis particulièrement heureux que la SNCB reconnaisse le problème et prenne maintenant d’elle-même des initiatives pour mieux organiser les flux de passagers. Mais il serait également bon d’attirer encore plus l’attention sur le planificateur d’itinéraire, qui indique la pression sur les trains », a déclaré M. Tommelein.

La bourgmestre de Blankenberge, Daphné Dumery, est également soulagée. « Grâce à ce système, nous pouvons gérer beaucoup mieux les flux entrants et sortants sur place. Avec les réservations, nous saurons parfaitement à l’avance combien de personnes seront dans les trains et nous pouvons estimer correctement le nombre de policiers de notre côté. »

Premières critiques

L’organisation de passagers TreinTramBus est quant à elle « modérément positive ». « C’est une expérience intéressante », déclare son président Stefan Stynen. « Il est toutefois important que cela ne se fasse pas au détriment du service de base. »

Le fait que les voyageurs doivent payer un euro par personne et par trajet pour leur réservation est également acceptable, selon l’organisation. « Je comprends le raisonnement derrière cela. La SNCB veut être sûre que les personnes qui font des réservations ont réellement l’intention de voyager en train. Et un euro me semble un prix correct. »