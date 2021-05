Réorganisation judiciaire chez Liberty Steel - Une solution globale est la seule issue pour la CSC

Vives inquiétudes à la CSC METEA suite à l'annonce à la mi-mai de la demande de procédure de réorganisation judiciaire de la société Liberty Steel auprès du tribunal de l'entreprise de Liège, conséquence directe de la faillite en mars de la société financière Greensill. Le syndicat se dit convaincu que la poursuite des activités et la pérennité des emplois liégeois n'est possible qu'en dehors du groupe GFG (Liberty), indique-t-il ce jeudi par voie de communiqué de presse. Il en appelle ainsi au soutien de la Région Wallonne.

Cela fait un moment que la situation du groupe sidérurgique Liberty Steel est préoccupante. Le 8 mars dernier, son principal créancier, la société Greensill, a fait faillite. Depuis, l'approvisionnement sur les différents sites liégeois est compliqué: les fournisseurs craignent en effet de ne plus être payés et les lignes tournent au ralenti. En avril dernier, la société avait même demandé au tribunal du commerce de Liège la désignation d'un médiateur afin de trouver des candidats investisseurs et d'amener un certain équilibre vu les montants importants qu'elle doit.

L'étape suivante avant une éventuelle faillite consistait en une procédure de réorganisation judiciaire. Cette dernière a été lancée à la mi-mai : elle met la société à l'abri de ses créanciers pendant un court laps de temps pour lui permettre de trouver un repreneur ou de récupérer de la trésorerie, par exemple.

Inquiète, la CSC METEA a tenu à réagir sur la situation par communiqué de presse ce jeudi. Elle dit être convaincue que la poursuite des activités, et la pérennité des emplois liégeois, n'est possible qu'en dehors du groupe GFG (Liberty) et appelle au soutien de la Région wallonne ainsi que des mandataires politiques pour trouver une solution globale. "C'est de leur responsabilité", estime Jordan Atanasov, secrétaire permanent CSC METEA.

Le syndicat rappelle par ailleurs que le personnel de ces différents sites n'est pas responsable des difficultés dans lesquelles se trouve Liberty actuellement. "Ce sont bien les problèmes de trésorerie de Liberty à la suite de la faillite de Greensill qui mettent les Liégeois dans l'embarras. En effet, les installations, la qualité de la main d'œuvre et la situation économique garantissent une production et une rentabilité maximales. Les travailleurs n'attendent que de pouvoir faire tourner les lignes à plein rendement", insiste Jordan Atanasov. Plus de 1.500 emplois sont concernés.