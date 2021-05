Huile de palme bannie des biocarburants: l'Indonésie et la Malaisie menacent la Belgique

Le Conseil des pays producteurs d'huile de palme (CPOPC), une instance composée de l'Indonésie et la Malaisie, a menacé à mi-mots jeudi la Belgique de limiter l'importation de produits agricoles belges sur leurs territoires si le pays proscrit les biocarburants à base d'huile de palme à partir de la mi-2022, comme il en a l'intention.

"Si la Belgique mettait ce projet en application, le CPOPC estime qu'il serait raisonnable pour ses États membres d'évaluer la durabilité des produits agricoles belges qu'ils importent", selon l'organisme.

Le CPOPC n'est actuellement composé que de l'Indonésie et de la Malaisie, mais affirme qu'il s'étendra bientôt à la Colombie, au Ghana, au Honduras et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La ministre belge de l'Environnement et du Climat, Zakia Khattabi, avait annoncé en avril dernier l'interdiction des biocarburants à base de soja (pour 2023) et d'huile de palme (dès la mi-2022) dans le secteur des transports.

Ces combustibles, outre qu'ils ne présentent que peu ou pas d'avantages par rapport aux combustibles fossiles classiques du point de vue du climat, entraînent de la déforestation, de la perte de biodiversité, voire des violations des droits humains, faisait valoir la ministre Ecolo.

Selon elle, la production de ce biodiesel pour le seul marché belge nécessite des plantations d'huile de palme d'une superficie totale de plus de 100.000 terrains de football, et des études montrent qu'au moins la moitié de ces palmiers à huile ont été plantés sur des terres qui ont été récemment déboisées.

Le CPOPC a écrit au Premier ministre Alexander De Croo, à d'autres membres du gouvernement et à l'Union européenne. Il fait valoir l'importance économique et sociale du secteur de l'huile de palme pour ses États membres. Il souligne également les efforts de ces pays pour respecter les programmes de certification durable des chaînes d'approvisionnement, tandis que la Politique agricole européenne (PAC) continuerait de promouvoir la culture des graines oléagineuses pour les biocarburants en recourant à des produits chimiques et à des pesticides nocifs pour l'environnement. Pour les pays producteurs d'huile de palme, l'UE et certains de ses États membres utilisent l'environnement pour masquer une volonté de protectionnisme commercial.