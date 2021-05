Egan Bernal est à trois jours de la victoire finale au Tour d’Italie: «Je vais me battre pour ce maillot»

Le peloton est arrivé jeudi à 23 minutes et 30 secondes du vainqueur de l’étape la plus longue de ce 104e Giro. Il a pris un jour de repos avant la difficile étape de montagne qui l’attend vendredi.

Le maillot rose Egan Bernal espère avoir suffisamment récupéré après son mauvais passage mercredi pour la tâche éreintante de vendredi. « Je ne peux pas vraiment l’évaluer », dit-il. « J’espère tout de même que je serai de nouveau en forme pour vendredi. »

Bernal a perdu un peu de son avance sur Simon Yates mercredi après avoir été incapable de suivre le Britannique dans les montées, mais les dégâts sur le deuxième du classement, Damiano Caruso, ont été limités. « J’espère que j’ai bien récupéré », a-t-il dit. « C’est difficile à savoir parce que j’ai roulé dans la roue de mes coéquipiers toute la journée, donc c’était une journée facile. En tout cas, je me suis senti beaucoup mieux sur le vélo qu’hier. J’espère que ça se passera bien aussi vendredi. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait : complètement frais et comme avant, ou quand même un peu moins bien, il n’a pas répondu. « Eh bien, je ne sais pas si je suis toujours au même niveau ou si c’est un peu moins. Comme je l’ai dit : l’étape d’aujourd’hui n’est pas une référence. Tout le monde peut avoir un mauvais jour dans un grand tour. J’espère que cela ne m’est arrivé qu’hier (mercredi) et je continue à rêver de ce maillot rose à Milan. »

« Je ne peux pas dire que je suis confiant, loin de là », a-t-il ajouté. « Dans un mauvais jour, vous pouvez tout perdre. J’ai beaucoup de respect pour mes adversaires et je dois juste me concentrer et faire de mon mieux, c’est tout. Je vais vraiment me battre pour ce maillot. »