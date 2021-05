Alliance entre centres de recherche et industriels dans l'hydrogène vert

Plusieurs centres de recherche et groupes industriels belges, principalement du nord du pays, ont annoncé vendredi une collaboration inédite "pour faire avancer la production d'hydrogène vert".

Les partenaires sont les centres de recherche flamands Imec et Vito d'une part et les groupes Bekaert, Colruyt, Deme et John Cockerill d'autre part. Leur collaboration va se matérialiser autour de la création d'un consortium, baptisé "Hyve", et visant "une production rentable et durable d'hydrogène en termes de gigawatt".

L'hydrogène vert, produit par l'électrolyse de l'eau au départ d'une énergie renouvelable, est considéré comme un élément clé de la décarbonisation de nos industries alors que l'Union européenne s'est engagée à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.