Dans LéNA cette semaine: quel avenir pour la population en Israël et dans la bande de Gaza?

Le 20 mai, un cessez-le-feu était conclu entre Israël et le Hamas. Encore une fois. Mais quelque chose a changé : un conflit longtemps refoulé a également éclaté en interne entre Juifs et Arabes. Les Arabes se montrent solidaires envers les Palestiniens de Gaza, de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Et dans les villes arabo-juives, les protestations ont dégénéré en violences. Il n’y a pas de cessez-le-feu dans le pays. Avec les accords de paix que Jérusalem a conclus avec plusieurs Etats arabes l’année dernière, la question palestinienne a été complètement mise de côté. « Israël pensait que le problème palestinien avait disparu », déclare Amos Yadlin, conseiller à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel-Aviv. « Cette guerre a prouvé le contraire. Nous devons nous réattaquer au problème. » Et le problème est profond : « Les gens se sentent perdus dans ce pays », soutient Shahira Shalabi, adjointe au maire de Haïfa. « Nous avons besoin d’une vraie solution à cette situation. »

Quant à la bande de Gaza, beaucoup n’étaient pas encore nés il y a sept ans, lorsque le dernier conflit a éclaté. Aujourd’hui, ils font partie de l’image de la souffrance dans l’imaginaire collectif. « Les enfants ne veulent plus aller seuls aux toilettes, ils ont peur de tout », raconte Ignacio Casares, chef de la mission du Comité international de la Croix-Rouge à Gaza. « Beaucoup font pipi au lit, d’autres ont arrêté de parler », révèle Qauqab Hasimi, mère de neuf enfants. « Je ne sais pas comment ces jeunes sortiront de cette guerre », conclut Fadi Shaik, un professeur d’anglais.

Les articles :