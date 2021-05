Sri Lanka: une plage polluée par des tonnes de plastique provenant d’un navire en feu (photos)

Dans un entretien à Bruxelles avec quelques journalistes internationaux, dont « Le Soir », la secrétaire d’Etat adjointe américaine Wendy Sherman, salue les décisions du sommet européen contre la dictature biélorusse et annonce que les Etats-Unis envisagent à leur tour des sanctions. La nº2 de la diplomatie US juge aussi que l’UE et les Etats-Unis sont « de plus en plus alignés », s’agissant de la Chine.