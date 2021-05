Comment l’horeca va rouvrir en intérieur à partir du 9 juin

C’est un document que les cafés, les hôtels et les restaurants attendent fiévreusement. Baptisé L’horeca en toute sécurité, le protocole sectoriel détaillant les conditions de réouverture des établissements en intérieur dès le mercredi 9 juin (et intégrant les règles en vigueur en extérieur depuis le 8 mai) est sur le point de sortir. Le Soir a pu consulter en primeur une ébauche (« draft ») très avancée de ces 48 pages, fruits d’une concertation entre les trois fédérations horeca (Flandre, Bruxelles, Wallonie), le commissariat Corona et les cabinets des ministres fédéraux David Clarinval (Indépendants, PME) et Pierre-Yves Dermagne (Economie et Emploi). Ces deux derniers doivent encore avaliser ce long texte technique dont l’écrasante majorité des points ne prêtent plus à discussion. Il faudra aussi qu’entre en vigueur l’arrêté ministériel d’Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, traduisant les décisions du Comité de concertation du 11 mai dernier, dont le feu vert à la réouverture en intérieur de l’horeca. Cet arrêté est encore suspendu à un avis du Conseil d’Etat qui pourrait tomber ce vendredi, permettant une validation de l’arrêté dès ce week-end et une parution en ligne du protocole horeca définitif ce lundi probablement.

Que dit ce document, qui balisera le retour des consommateurs dans les salles de restaurants, d’hôtels et de cafés ? Il répète globalement le protocole « terrasses » et reprend beaucoup d’éléments du protocole horeca du premier déconfinement. Mais avec quelques différences notables, à commencer par l’obligation pour les établissements de se munir de détecteurs de CO2 marqués CE permettant de mesurer la qualité de l’air. Ces appareils « devront être installés de manière clairement visible pour le visiteur », impose le protocole qui fixe une « norme cible de 900 ppm de CO2 ». En dessous de ce seuil, le niveau est qualifié d’« acceptable » (900 à 600 ppm) ou de « sain » (600 à 350). Au-dessus et juste en dessous de 1.200 ppm, l’exploitant horeca doit prendre « des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l’air ». Il s’agira dans un premier temps d’ouvrir des portes et fenêtres supplémentaires. Mais si le taux de CO2 devait atteindre, voire dépasser les 1.200 ppm, un niveau considéré comme « inacceptable », l’établissement devra fermer sur le champ. On l’aura compris : il s’agit de protéger les consommateurs et le personnel d’une possible transmission du covid par aérosols.

Assis en nombre restreint

Autre point clé : tout comme à l’extérieur, les tablées (donc les ensembles formés par une table et des chaises) devront être écartées de 1,5 m minimum. Le texte ne mentionne pas le recours à des parois de protection, comme ce fut le cas lors du premier déconfinement du secteur. Les tables devront être dépourvues de tout accessoire (pas de salière et de poivrier notamment) et être bien nettoyées (avec remplacement de la nappe) entre deux services. Autour d’une table, ne seront autorisées que quatre personnes maximum, sauf si les convives sont membres d’un même foyer. Ces clients devront rester assis à table. C’est là que du personnel doté obligatoirement d’un masque chirurgical CE viendra prendre leur commande. Il ne sera pas question de se rendre au bar ou au comptoir pour un verre, même dans les cafés. Les clients ne pourront se déplacer à l’intérieur qu’avec un masque pour se rendre aux toilettes ou pour régler l’addition. Pointons aussi que les buffets resteront interdits jusqu’à nouvel ordre.

Pour rappel, les clients ne pourront consommer à l’intérieur qu’entre 8 h du matin et 22 h. Mais les terrasses pourront rester ouvertes jusqu’à 23 h 30. Par ailleurs, en salle, ils devront respecter un niveau sonore maximal de 80 dB. Enfin, il est vivement conseillé aux exploitants horeca de fonctionner par réservations et de remplacer les menus par un tableau accroché au mur ou par une carte accessible via smartphone. En outre, il sera demandé aux clients de payer de préférence par voie électronique et, bien entendu, de respecter les gestes barrières et consignes sanitaires bien connues depuis plus d’un an maintenant.