L’Exécutif des Musulmans de Belgique revient sur les propos «maladroits» de Sammy Mahdi

L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) a pris connaissance des propos de Monsieur Sammy Mahdi, Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, lors de l’émission « QR » de la RTBF, diffusée ce mercredi 26 mai 2021, concernant la situation particulièrement sensible et préoccupante liée à Jürgen Conings, toujours en liberté, et la menace d’attentat qu’il représente, notamment contre les mosquées de notre pays.

Un passage a particulièrement retenu l’attention de l’EMB :

« Quand nous avons connu la période extrémiste islamiste, on a souvent demandé aux imams de réagir et de préciser que ce n’est pas par la haine et la violence qu’on avance », (…) « Aujourd’hui qui est l’imam de l’extrême droite ? C’est le Vlaams Belang. Et j’aurais espéré qu’il prenne son rôle en disant ‘ écoutez si vous avez des idées qui sont proches des nôtres, j’espère que vous n’irez jamais aux actes parce qu’on dénonce à tout prix quelqu’un comme Jürgen Conings ’. »

Maladresse

Si l’EMB ne peut qu’apprécier le sens des propos et le fond du discours exprimés par l’adjoint de la ministre de l’Intérieur dans ce passage, l’Exécutif des Musulmans de Belgique regrette la forme employée : lier le terme « imam » au Vlaams Belang pour illustrer ces dires est, à notre sens, assez maladroit.

Pour l’EMB, « la population musulmane de Belgique se sent de plus en plus en insécurité face à la montée de la xénophobie et au rejet de l’islam ». C’est pourquoi l’EMB « accorde, depuis plusieurs années, une grande attention à l’emploi d’expressions pouvant polariser certaines communautés ».

Aussi, l’Exécutif des Musulmans de Belgique dit avoir interpellé la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, au sujet de la protection des mosquées en Belgique et en particulier en province du Limbourg face à la menace que représente Jürgen Conings.

Dans son communiqué, l’EMB insiste sur le fait que « la stratégie de la division et de la polarisation, emmenée par quel que groupe extrémiste que ce soit, doit être contrée par un discours citoyen, rassembleur et éclairé, voie sur laquelle notre institution s’est déjà et restera engagée ».