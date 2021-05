Massimiliano Allegri de retour sur le banc de la Juventus Turin

Le technicien italien remplace Andrea Pirlo, remercié par la Vieille Dame plus tôt dans la journée.

La Juventus a confirmé vendredi le retour comme entraîneur de Massimiliano Allegri, en remplacement d’Andrea Pirlo, remercié plus tôt dans la journée.

Allegri, 53 ans, a entraîné la Juventus de 2014 à 2019, remportant cinq fois le championnat et quatre fois la coupe d’Italie. Il avait aussi mené le club en finale de la Ligue des Champions à deux reprises, en 2015 et 2017.

Allegri remplace Andrea Pirlo, remercié plus tôt dans la journée. Pour sa première expérience sur un banc de touche, Pirlo avait remporté la coupe et la supercoupe d’Italie, mais il a terminé quatrième du championnat, ne pouvant poursuivre la série de neuf titres consécutifs des ’Bianconeri’, et a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions par Porto.