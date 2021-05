Tour d’Italie: Simon Yates remporte la 19e étape en solitaire, Egan Bernal conserve le maillot rose

Simon Yates (BikeExchange) s’est adjugé en solitaire la 19e étape du Tour d’Italie. Le Britannique a résisté aux retours de Joao Almeida (Deceuninck – Quick-Step), arrivé deuxième, et d’Egan Bernal (Ineos-Grenadier), troisième et qui conserve son maillot rose de leader.

Plus tôt dans l’étape, une échappée de six coureurs s’était formée, dans laquelle on retrouvait notamment le Belge Quinten Hermans (Intermarché – Wanty Gobert) et son coéquipier italien Andrea Pasqualon. Si elle a mis du temps à dessiner, l’échappée n’a ensuite jamais pu croire réellement en ses chances. Les BikeExchange de Simon Yates se sont d’abord mis en route avant de recevoir un coup de main des coureurs de la Deceuninck Quick-Step de Joao Almeida.