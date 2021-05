Le match entre les Diables rouges et la Grèce sera diffusé sur un écran géant devant 300 personnes

Le match amical opposant les Diables rouges et la Grèce le 3 juin prochain sera diffusé sur un grand écran devant 300 personnes, à Manhay, après avoir reçu l’autorisation de Valérie Glatigny. « Cet événement test permettra aux autorités locales, et je pense notamment aux communes situées dans les zones rurales, de disposer d’un projet « clé sur porte » leur permettant d’organiser ce type d’activités en toute sécurité lors de l’Euro de football. Il est par ailleurs extrêmement positif que ce projet soit porté par un club de football féminin. Nous attendons bien entendu la reprise d’événements de plus grande ampleur en fonction des récentes décisions du Codeco », a justifié la Ministre des Sports de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Il s’agira d’un événement test, organisé par l’EFA Manhay, une équipe de football féminine. Les 300 participants pourront donc suivre la rencontre à l’extérieur, sous chapiteau, et devront se soumettre à certaines règles. « Concrètement, 300 participants seront encadrés par une trentaine de personnes dont 12 stewards qui seront présents tant à l’arrivée qu’au testing ou dans le chapiteau. Ils pourront assister, à l’extérieur et sous chapiteau couvert, à la retransmission sur grand écran du match de préparation opposant les Diables rouges à la Grèce », précise le Ministre wallon des pouvoirs locaux, Christophe Collignon, dans un communiqué.

« L’objectif est d’établir des protocoles destinés à l’ensemble des pouvoirs locaux afin d’encadrer des événements similaires, qu’il s’agisse de la retransmission de matchs de football ou bien lors de kermesses de village. À l’entrée, les 300 participants seront répartis en plusieurs stands formant autant de « bulles ». Chacun de ces stands se verra affecter un scientifique de l’Université de Liège qui expliquera le processus de testing. Un bracelet sera fourni à chaque participant afin d’identifier sa bulle. Enfin, une fois dans le chapiteau ouvert, les règles applicables seront les mêmes que dans l’horeca. Concrètement, les participants seront assis à une place désignée par les stewards afin d’éviter au maximum les déplacements. Les participants seront aussi tenus de porter un masque lors de leurs déplacements (par exemple pour se rendre aux sanitaires). Un service sera par ailleurs assuré aux tables pour éviter toute file. Celles-ci ne pourront pas comprendre plus de 4 personnes – sauf si les personnes sont issues de la même famille », ajoute-t-il.