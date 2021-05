Ysaline Bonaventure arrête sa collaboration avec Arthur De Greef après sa suspension provisoire

Ysaline Bonaventure (WTA 126) a dû mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur Arthur De Greef. La Stavelotaine de 26 ans l’a écrit vendredi sur ses réseaux sociaux. Jeudi, De Greef a été provisoirement suspendu par l’Agence internationale d’intégrité du tennis (ITIA).

Arthur De Greef, à l’instar des autres joueurs belges Romain Barbosa et Alec Witmeur, fait l’objet d’une enquête criminelle et d’une enquête de l’ITIA. Le Bruxellois de 29 ans fut 113e mondial à l’ATP en juin 2017 et participé à la Coupe Davis avec la Belgique. Il a mis un terme à sa carrière professionnelle en janvier dernier et s’occupait depuis lors de la N.5 belge.

« Au vu des événements de ces derniers jours c’est avec tristesse que ma collaboration avec Arthur doit prendre fin », a écrit la gauchère. « Ayant besoin d’un coach qui puisse m’accompagner à l’étranger, les choses ont fait que la collaboration n’était plus envisageable. Déçue de la tournure des événements mais je ne souhaite faire aucun commentaire », a ajouté Bonaventure, qui désire se concentrer sur la suite de sa saison, et Wimbledon, et espère pouvoir retrouver un coach qui puisse intégrer son staff.