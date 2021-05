RFC Seraing: Jordi Condom officiellement nommé nouvel entraîneur

Jordi Condom va ainsi prendre en charge le noyau du nouveau promu en D1A dès la reprise des entraînements, en juin prochain. « C’est un garçon qui aime travailler avec les jeunes et qui fait progresser les joueurs, c’est important pour nous, car on mise aussi sur pas mal de jeunes », a commenté le président Mario Franchi.

Le choix a été effectué dans une optique bien précise. Le club vise le maintien mais veut aussi développer ses joueurs tout au long de la saison à venir. « À travers leur développement, on espère aussi que nos joueurs progressent et pour cela, il faut des profils particuliers, des entraîneurs qui ont cette capacité de développer des joueurs, Emilio Ferrera l’avait très bien fait l’année passée et retrouver quelqu’un avec le même profil, ce n’était pas évident », a commenté le directeur sportif du club sérésien Philippe Gaillot. « C’était très important de retrouver quelqu’un qui a la même logique et Jordi a une vraie expérience du championnat belge. »