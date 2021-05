Les Pays-Bas accélèrent leurs assouplissements et la fin prochaine du confinement

Les Pays-Bas vont accélérer l’entrée en vigueur d’un certain nombre d’assouplissements des mesures sanitaires. Ils débuteront le 5 juin au lieu du 9 juin, a indiqué le Premier ministre sortant Mark Rutte vendredi soir. Selon M. Rutte, l’assouplissement « signifie de fait la fin du confinement ».

À partir du 5 juin, chaque Néerlandais pourra recevoir chez lui quatre personnes par jour, contre deux actuellement. Les musées, cinémas et théâtres peuvent également rouvrir. Les restaurants et cafés sont autorisés à accueillir un maximum de 50 personnes, mais avec des réservations et des places fixes.