Copa América: James Rodríguez écarté de la sélection colombienne

«Ne pas recevoir la confiance de l’équipe d’entraîneurs (...) génère une énorme douleur, car pour le maillot de l’équipe nationale de Colombie j’ai toujours tout donné», a écrit la star de la sélection colombienne dans un communiqué publié sur Twitter.

Le sélectionneur Reinaldo Rueda a remplacé Carlos Queiroz à la tête de la Colombie après de très mauvaises qualifications pour le Mondial-2022. Après quatre matches joués, la Colombie ne compte que 4 points. Actuelle 7e du classement, elle est très loin des quatre qualifiés directs pour le Qatar.

Le Brésil est en tête du classement avec 12 points et l’Argentine occupe la deuxième place avec 10 unités. L’Équateur et le Paraguay sont respectivement 3e et 4e avec 9 et 6 points.