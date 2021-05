Une recette de cuisine se glisse dans un arrêté royal et suscite le rire des juristes (photo)

Une erreur dans un arrêté royal a provoqué l’amusement de quelques avocats belges, rapportent nos confrères de RTL. Dans le texte de cet arrêté relatif au prix des médicaments se trouvent les 6 étapes d’une recette d’asperges au Cantal.

L’avocat pénaliste montois Fabrice Guttadauria a exprimé son étonnement à nos confrères : « C’est tout à fait étonnant et il faut se demander un petit peu ce qu’il s’est passé pour qu’une erreur aussi énorme se retrouve sur le site officiel et sur la mise en ligne d’un arrêté royal accessible à tous. »

Le Moniteur belge va corriger la publication sous peu. « En réalité, il ne s’agit pas de la publication officielle du texte de loi », a expliqué Wilfried Verrezen, directeur du Moniteur à RTL. « C’est une version de la base de données consolidée, elle n’a pas de valeur légale. Au Moniteur, on ne publie que les modifications d’une loi. Justel (base de données consolidée) permet de mettre cette modification dans son contexte, c’est la version actualisée d’un texte ». « Sans doute que celui qui a publié cette version avait déjà un document Word ouvert, avec la recette. On va corriger ça tout de suite. Heureusement que ce n’était pas une publication officielle du Moniteur, car on ne peut pas les corriger, il aurait fallu publier un erratum ».