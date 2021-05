L’été n’est plus très loin et déjà tout un tas de concepts éphémères fleurissent un peu partout aux quatre coins de la Belgique. C’est le cas de K-Bane, un repas gastronomique qui se déguste dans des chalets planqués dans un bois en bordure de Bruxelles. Zoom sur ce concept qui allie gastronomie et reconnexion avec la nature.