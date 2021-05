Coronavirus: moins de 100 hospitalisations par jour en moyenne (infographie)

Aventurier du 9e Rêve, Benoît Sokal était la patte du détective Canardo, de l’aigle Kraa, de Sanguine et du Vieil homme qui n’écrivait plus. L’auteur de bande dessinée belge fut aussi le géographe de l’Amerzone et de Syberia. Sacré aux Etats-Unis pour son art du jeu vidéo, il s’est éteint vendredi, à 66 ans.