Seuls 2% des abonnés du Standard ont demandé un remboursement

Le Standard était revenu, dès la fin de la phase classique du championnat, vers ses 20.000 abonnés, qui avaient mis la main au portefeuille pour assister aux 17 matches programmés à Sclessin mais n’avaient pu, au final, qu’en suivre un ou deux, situation sanitaire oblige.

Concrètement, le club liégeois proposait trois options. Un : un remboursement pur et simple à hauteur de 16/17e du prix de l’abonnement puisque chaque abonné avait eu la possibilité d’assister à une des trois rencontres autorisées avec (un peu de) public. Deux : une prolongation automatique de l’abonnement pour la phase classique de la saison 2021-2022, sans possibilité de changement de place. Trois : un don au Standard, en échange d’une vareuse avec flocage personnalisé, de 20 euros sur la carte cashless pour les consommations au stade, un « pavé » au nom de l’abonné sur l’esplanade de la future enceinte et une réservation automatique de la place actuelle pendant la période de priorité de la campagne d’abonnement à la phase classique 2021-2022. Malgré les résultats sportifs très décevants de leur équipe, les abonnés, avides de sortir et de revenir au stade après de longs mois de privations, ont sans grande surprise majoritairement opté pour la prolongation de leur abonnement, tandis que 20 % ont décidé de laisser le montant de celui-ci à leur club. Mieux, à l’arrivée, seuls 2 % des abonnés de la saison dernière ont demandé à être remboursés.

La période de priorité pour les abonnés aura lieu du 1er au 30 juin, la vente libre devant commencer le 6 juillet.