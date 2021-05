Goffin s’est entraîné à Roland-Garros avec Federer: «Nous étions bien en jambes, il y avait une bonne intensité»

« Cela m’a fait plaisir de le retrouver », a-t-il raconté. « Je l’avais aperçu brièvement à Doha, où nous participions tous les deux au même tournoi. C’était un très bon entraînement. Nous étions tous les deux bien en jambes. Il y avait de bonnes frappes. Cela allait vite. Les conditions sont un peu plus rapides, il fait un peu plus chaud et la terre battue est un peu plus sèche. Du début à la fin, il y avait une bonne ambiance et une bonne intensité. J’étais donc plutôt satisfait. »

« Il est clair que beaucoup de choses ont changé depuis », a-t-il souri. « Aujourd’hui, nous sommes dans des situations différentes. Moi, j’ai 30 ans. Lui bientôt 40. Il doit aborder les matches d’une autre manière, en devant chercher à écourter les points. Nos objectifs aussi sont différents. Pour lui, c’est surtout Wimbledon et il vient ici pour prendre de la confiance. Avec ses opérations au genou, cela fait deux ans qu’on ne l’a plus vu ici, mais je l’ai trouvé plutôt affûté. Pour ma part, j’espère vraiment bien performer ici. J’ai connu des bons passages, comme à Montpellier, et aussi à Monte-Carlo, mais à chaque fois il y a eu un match par-ci, par-là qui m’a remis des doutes dans ma tête et m’a obligé à bien me préparer pour me relancer. Là, j’espère pouvoir enchaîner les matches pour augmenter ma confiance. »